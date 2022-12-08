Россияне целенаправленно обстреливают пункты несокрушимости в Донецкой области — ОВА

8 декабря, 23:39
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Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко заявила, что российские оккупанты целенаправленно обстреливают пункты несокрушимости в области.

В частности, российские войска уже обстреливали пункты в Краматорске и Торецке.

"Но все меры безопасности соблюдаются, поэтому пострадавших от обстрелов не было", - заявила Игнатченко.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=fb991FmZwMQ
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В ночь с 7 декабря на 8 декабря русские войска обстреливали Донецкую область. В результате вражеской атаки погибли двое гражданских, еще пятеро — пострадали.

В четверг, 8 декабря, российские оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области. По меньшей мере один человек погиб, двое получили ранения.

В среду, 7 декабря, российские оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области.

Российские захватчики нанесли удар по центру города, в том числе по рынку, автостанции, заправке и жилым домам. Погибли 10 человек.

https://www.youtube.com/watch?v=2dCdI0Sutp0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Война в Украине Война России против Украины

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