Самые горячие направления. Российские оккупанты с лета не могут взять в «клещи» Бахмут и Авдеевку — Донецкая ОВА 23 марта, 14:15 Бахмут остается одной из самых горячих точек (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты с лета не могут взять в «клещи» Бахмут и Авдеевку, заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в четверг, 23 марта.

«Есть активизация на этом направлении — Авдеевское и Бахмутское направления. На Лиманском несколько иная ситуация. Они так или иначе имеют схожесть в действиях противника. То есть тактика применения „клещей“ в обход с одной и другой стороны», — сказал он в ходе брифинга.

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По его словам, в варианте Бахмута — это север и юг города, оккупанты хотят продвинуться и достичь уровня окружения.

«И те намерения, которые имеет враг, он не может выполнить уже в течение многих месяцев, начиная активно по Авдеевке с лета 2022 года, а по Бахмуту мы также видим, что летом были первые планы захватить этот город», — сказал Кириленко.



Глава области подчеркнул, что планы врага понятны военному командованию Украины.

«Лично президент держит на контроле этот вопрос и он едва ли не самый главный на обсуждении Ставки. Я точно могу сказать, что военное командование понимает, какая ситуация происходит на этих двух, одних из самых горячих направлений в Донецкой области», — сказал Кириленко.

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».



Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.