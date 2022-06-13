Россия депортировала более 50 тысяч жителей Мариуполя — Донецкая ОГА 13 июня, 18:35 Цей матеріал також доступний українською Жители Мариуполя, оставшиеся в оккупированном городе, проходят через фильтрационные лагеря, постоянные проверки и издевательства (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Более 50 тысяч жителей Мариуполя были депортированы в Россию и в ОРДЛО, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

«Только по предварительным данным в Мариуполе были убиты более 22 тысяч мирных жителей, более 50 тысяч — депортированы в Россию и временно оккупированные территории Донецкой области», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что жители Мариуполя, оставшиеся в оккупированном городе, проходят через фильтрационные лагеря, постоянные проверки и издевательства.

«В результате постоянных обстрелов российской армией разрушены почти 90% жилищного фонда города, разрушены или получили повреждения почти все больницы, детские сады, школы. В городе отсутствует газо- и водоснабжение, повреждена электросеть», — добавили в ОГА.

Мариуполь заблокирован войсками РФ более трех месяцев. Действия оккупантов привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Россияне разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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