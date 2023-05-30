Следил за колоннами на Бахмут. В Донецкой области задержали шпиона российского ГРУ — СБУ 30 мая, 12:05 Мужчине грозит лишение свободы сроком от 12−15 лет (Фото:СБУ)

Во вторник, 30 мая, СБУ осуществила задержание информатора главного управления разведки ГРУ генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, который шпионил за украинскими военными на востоке. Ему грозит лишение свободы сроком от 12−15 лет.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Он собирал разведывательные данные о местах дислокации и пути перемещения украинских сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки. Особое внимание он уделял маршрутам движения военных колонн, которые переправлялись через реку Северский Донец в направлении Бахмута.

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Коллаборационист также передавал агрессору координаты местных заводов, блокпостов, бомбоубежищ и железнодорожной инфраструктуры. Захватчики использовали собранную разведывательную информацию для подготовки воздушных ударов по объектам в Украине, включая использование дронов.

Согласно материалам следствия, мужчина оказался жителем освобожденного Лимана, которого дистанционно завербовала российская военная разведка. Он поддерживал связь с разведчиком штурмового батальона спецназа ГРУ и наводчиком танковой роты вражеской тактической группы Купол. Для передачи разведывательной информации они использовали запрещенную социальную сеть Одноклассники.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Фигурант находится под стражей, а расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств преступления.

В Офисе генерального прокурора добавили, что задержанному инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

