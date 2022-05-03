В Донецкой области задержали 17-летнего подростка, который добровольно «сотрудничал» с оккупантами 3 мая, 00:44 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов оккупантов в Волновахе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Служба безопасности Украины задержала 17-летнего жителя Славянска Донецкой области, который по доброй воле сотрудничал с войсками оккупантов оповещая их о расположении военной техники ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.



В ведомстве отмечают, что несовершеннолетний диверсант отправлен под стражу без права на залог.



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«Предварительно установлено, что в апреле 2022 года 17-летний житель Славянска сотрудничал с оккупационной армией РФ. С помощью мессенджера Telegram юноша передавал представителю страны-агрессора информацию о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на отдельных участках территории Донецкой области», — указано в сообщении.

Информация от злоумышленника активно использовалась войсками оккупантов. Ему предъявлено обвинения в государственной измене по ст. 111 УК Украины, предусматривающая наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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