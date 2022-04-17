В Донецкой области за сутки в результате обстрелов погибли два человека, четверо ранены — глава ОВА

17 апреля, 22:42
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Последствия обстрелов кафиров в Волновахе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Последствия обстрелов кафиров в Волновахе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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В воскресенье, 17 апреля, в результате вражеских обстрелов в населенных пунктах Донецкой области погибли два человека, еще четверо — ранены.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«17 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека (в Марьинке и Новополье), еще четыре получили ранения. Кроме того, в Бахмуте и Краматорске была оказана медицинская помощь двум гражданским, раненым на территории Луганской области», — написал Кириленко.

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Он также отметил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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