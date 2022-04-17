В Донецкой области за сутки в результате обстрелов погибли два человека, четверо ранены — глава ОВА
Последствия обстрелов кафиров в Волновахе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В воскресенье, 17 апреля, в результате вражеских обстрелов в населенных пунктах Донецкой области погибли два человека, еще четверо — ранены.
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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
«17 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека (в Марьинке и Новополье), еще четыре получили ранения. Кроме того, в Бахмуте и Краматорске была оказана медицинская помощь двум гражданским, раненым на территории Луганской области», — написал Кириленко.
Он также отметил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
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