В Донецкой области оккупанты за сутки убили двух мирных жителей, 12 ранили

20 июня, 00:02
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Женщина в Донецкой области на фоне своего дома, который разрушили россияне (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Женщина в Донецкой области на фоне своего дома, который разрушили россияне (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что российские войска за сутки убили двух мирных жителей области.

Еще 12 человек получили ранения.

«За 19 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Максимильяновке и Зайцево. Еще 12 человек получили ранения», — заявил Кириленко.

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Он напомнил, что в данный момент невозможно установить число погибших и раненных в Волновахе и Мариуполе.

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В Нацполиции ранее заявили, что в Донецкой области российские оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Разрушения получили 36 гражданских объектов, подавляющее большинство из которых — жилые дома.

https://www.youtube.com/watch?v=hky9UpWNl84
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Донецкая область Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины

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