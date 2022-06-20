В Донецкой области оккупанты за сутки убили двух мирных жителей, 12 ранили 20 июня, 00:02 Цей матеріал також доступний українською Женщина в Донецкой области на фоне своего дома, который разрушили россияне (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что российские войска за сутки убили двух мирных жителей области.

Еще 12 человек получили ранения.

«За 19 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Максимильяновке и Зайцево. Еще 12 человек получили ранения», — заявил Кириленко.

Видео дня

Он напомнил, что в данный момент невозможно установить число погибших и раненных в Волновахе и Мариуполе.

В Нацполиции ранее заявили, что в Донецкой области российские оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Разрушения получили 36 гражданских объектов, подавляющее большинство из которых — жилые дома.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.