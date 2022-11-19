Сводка Генштаба. В Горловку доставили около 500 раненых оккупантов, ВСУ атаковали россиян в Скадовском районе

19 ноября, 07:29
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Украинские военные отразили атаки возле шести населенных пунктов в Донецкой области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинские военные отразили атаки возле шести населенных пунктов в Донецкой области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Донецкой области за шесть дней в больницы Горловки из направления Майорска доставили около 500 раненых российских оккупантов.

Уточненную информацию сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на субботу, 19 ноября.

Речь идет о периоде с 10 по 16 ноября. Значительная часть раненых военных армии РФ недавно мобилизованные. Также в Генштабе подтвердили огненное поражение района, где сосредотачивались россияне, в Михайловке Скадовского района (Херсонская область).

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В результате атаки были ликвидированы 40 оккупантов, 70 — ранены. Их отвезли в больницы во временно оккупированном Крыму.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян возле шести населенных пунктов Донецкой области: Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки.

Оккупанты нанесли десять ракетных и десять авиаударов, 42 раза совершили обстрелы из РСЗО. Россияне продолжают атаковать критическую инфраструктуру и дома гражданских.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. На Северском, Купянском, Слобожанском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Криворожском, Херсонском — россияне обстреливали районы ряда населенных пунктов из разных типов вооружения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Воины украинских ракетных войск и артиллерии атаковали пункт управления, более 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и средство противовоздушной обороны россиян.

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Херсонская область Война России против Украины

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