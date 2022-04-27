В Донецкой области за минувшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов из тяжелого вооружения 27 апреля, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы Донецкой области, 6 апреля (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В Донецкой области за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, полиция открыла уголовные производства.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом пишет Оперативный ВСУ в Telegram .

«Разрушения получили по меньшей мере 35 гражданских объектов — жилые дома, больница, школа, кинотеатр, коммунальная и железнодорожная инфраструктура. За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам — Мариуполь, Лиман, Дружковка, Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Торецк, Нью-Йорк, Ставки, Берестово, Нелиповка», — говорится в сообщении.

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Также отмечено, что враг обстреливал мирное население по авиации, ракетным установкам, реактивным системам залпового огня. " Град", танков, тяжелой артиллерии.

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