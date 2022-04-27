В Донецкой области за минувшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов из тяжелого вооружения
Обстрелы Донецкой области, 6 апреля (Фото:Павел Кириленко / Telegram)
В Донецкой области за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, полиция открыла уголовные производства.
Война России против Украины — главные события 27 апреля
Об этом пишет Оперативный ВСУ в Telegram .
«Разрушения получили по меньшей мере 35 гражданских объектов — жилые дома, больница, школа, кинотеатр, коммунальная и железнодорожная инфраструктура. За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам — Мариуполь, Лиман, Дружковка, Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Торецк, Нью-Йорк, Ставки, Берестово, Нелиповка», — говорится в сообщении.
Также отмечено, что враг обстреливал мирное население по авиации, ракетным установкам, реактивным системам залпового огня. " Град", танков, тяжелой артиллерии.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.