За сутки россияне убили шесть мирных жителей Донецкой области — ОВА

23 июня, 22:26
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Обстрел села в Донецкой области, 11 апреля (Фото:ГСЧС Украины)

Обстрел села в Донецкой области, 11 апреля (Фото:ГСЧС Украины)

В результате российских обстрелов в Донецкой области в четверг, 23 июня, погибли шесть мирных жителей, еще пять получили ранения.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Он уточнил, что трое погибли в Пришибе, двое в Авдеевке и один во Часовом Яру.

Кириленко напомнил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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