За сутки россияне убили шесть мирных жителей Донецкой области — ОВА 23 июня, 22:26 Цей матеріал також доступний українською Обстрел села в Донецкой области, 11 апреля (Фото:ГСЧС Украины)

В результате российских обстрелов в Донецкой области в четверг, 23 июня, погибли шесть мирных жителей, еще пять получили ранения.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Он уточнил, что трое погибли в Пришибе, двое в Авдеевке и один во Часовом Яру.

Кириленко напомнил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.