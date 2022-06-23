За сутки россияне убили шесть мирных жителей Донецкой области — ОВА
Обстрел села в Донецкой области, 11 апреля (Фото:ГСЧС Украины)
В результате российских обстрелов в Донецкой области в четверг, 23 июня, погибли шесть мирных жителей, еще пять получили ранения.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
Он уточнил, что трое погибли в Пришибе, двое в Авдеевке и один во Часовом Яру.
Кириленко напомнил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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