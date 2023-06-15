Штурм в Донецкой области. Силы спецопераций взяли в плен трех оккупантов — видео 15 июня, 09:43 Украинский защитник берет в плен оккупанта (Фото:t.me/ukr_sof)

Бойцы ССО Украины и их собратья из дружественного подразделения Сил обороны взяли в плен трех российских оккупантов, сообщают Силы специальных операций в Telegram в четверг, 15 июня.

«Это произошло во время штурма вражеских позиций на донецком направлении», — говорится в сообщении.

Во время дальнейшей работы с пленными выяснилось, что один из них — осужденный рецидивист. Он уже в шестой раз отбывал наказание в тюрьме, когда был завербован для участия в войне против Украины. За убийства украинцев ему в дальнейшем обещали свободу.

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«Правда, сейчас уже неизвестно, когда он сможет ее увидеть», — добавили Силы спецопераций.

Воины ССО Украины напоминают российским оккупантам, что попасть в плен для них — это единственная возможность выжить. Конечно, если успеют.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 218 тысячам военных.