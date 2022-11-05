В Донецкой области пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами — видео 5 ноября, 12:38 Украинские пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами (Фото:dpsu.gov.ua)

На днях в Донецкой области пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В ведомстве рассказали, что на днях в одном из районов выполнения задач пограничная аэроразведка обнаружила скопление пехоты российско-оккупационных войск и их укрепление.

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«Огневые задачи на уничтожение противника определили минометному подразделению пограничников», — говорится в сообщении.

Пограничники заявили, что на позиции оккупантов ВСУ отправили несколько десятков осколочно-фугасных мин.

«Метким огнем уничтожен вражеский блиндаж вместе с личным составом, который скрывался в нем от минометных обстрелов», — говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 75 440 своих военных, за минувшие сутки - 600.