В Донецкой области ВСУ сбили российский самолет, в Запорожской области оккупанты потеряли более 270 человек ранеными — Генштаб

3 декабря, 18:46
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 3 декабря, на 283-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • за сутки оккупанты нанесли два ракетных и десять авиационных ударов, а также совершили три обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения;
  • на Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону;
  • на Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение;
  • на Запорожском и Новопавловском направлении враг обороняется;
  • на Херсонском направлении враг ведет оборону ранее захваченных рубежей;
  • противник продолжает нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточения противника в городе Старобельск Луганской области потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 - погибшими;
  • В течение 2 декабря в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов;
  • в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области был сбит вражеский самолет. Информация по его типу уточняется.
  • подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, состав боеприпасов и два района сосредоточения личного состава и ВВТ врага.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0bP8MfPdeou9CTkyxZ6UJ3ah1jFRrRdApZDEUQ8vSccimHyXMwxEwpP9ZDEyFk96Hl
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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