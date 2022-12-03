В Донецкой области ВСУ сбили российский самолет, в Запорожской области оккупанты потеряли более 270 человек ранеными — Генштаб
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 3 декабря, на 283-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- за сутки оккупанты нанесли два ракетных и десять авиационных ударов, а также совершили три обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения;
- на Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону;
- на Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение;
- на Запорожском и Новопавловском направлении враг обороняется;
- на Херсонском направлении враг ведет оборону ранее захваченных рубежей;
- противник продолжает нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточения противника в городе Старобельск Луганской области потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 - погибшими;
- В течение 2 декабря в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов;
- в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области был сбит вражеский самолет. Информация по его типу уточняется.
- подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, состав боеприпасов и два района сосредоточения личного состава и ВВТ врага.