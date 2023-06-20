Минус один «аллигатор». ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52

20 июня, 09:25
Поделиться:
Ка-52 (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA)

Ка-52 (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA)

В понедельник, 19 июня, ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ во вторник, 20 июня в Telegram.

Около 23.00 19 июня на Донецком направлении подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен ударный вертолет Ка-52.

Видео дня

Читайте также:
Призраки Киева. История нескольких десятков пилотов, которые в первые дни большой войны надежно прикрыли небо столицы — реконструкция NV

16 июня украинские военные сбили ударный российский вертолет Ка-52, 17 июня — еще два, на следующий день — еще один. Всего, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 305 вертолетов и 315 самолетов.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ка-52 Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X