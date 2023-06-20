Минус один «аллигатор». ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 20 июня, 09:25 Ка-52 (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA)

В понедельник, 19 июня, ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ во вторник, 20 июня в Telegram.

Около 23.00 19 июня на Донецком направлении подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен ударный вертолет Ка-52.

Видео дня

16 июня украинские военные сбили ударный российский вертолет Ка-52, 17 июня — еще два, на следующий день — еще один. Всего, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 305 вертолетов и 315 самолетов.

