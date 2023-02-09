Ликвидированы пять российских военных. В Донецкой области пограничники остановили атаку оккупантов 9 февраля, 13:29 Украинский пограничник (Фото:t.me/DPSUkr)

В Донецкой области украинские пограничники остановили атаку оккупантов, сообщила Госпогранслужба в Telegram в четверг, 9 февраля.

В ведомстве заявили, что малыми тактическими группами россияне пытались вклиниться в район украинских огневых позиций.

«Для этого противник даже ввел в бой резерв, но тщетно. Вражескую пехоту остановили пограничники-минометчики. Нападавшие снизили наступательный темп и залегли, а из-за постоянного огневого воздействия отступили», — говорится в сообщении.

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По информации ведомства, в результате уничтожены пять оккупантов, 13 ранены.

Генштаб сообщал, что в Украине ликвидировали около 910 российских оккупантов за сутки. Всего потери РФ в войне превысили 135 тысяч военных.