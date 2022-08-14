Россия убивает гражданских. В Донецкой области за сутки погибли два мирных жителя, десять получили ранения 14 августа, 08:51 Дом после удара РФ в Краматорске (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В субботу, 13 августа, в Донецкой области погибли два мирных жителя, десять получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Россия убивает гражданских. За 13 августа россияне убили 2 мирных жителя Донбасса — в Красногоровке. Еще 10 человек получили ранения», - заявил он.

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По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

12 августа от атак российской армии в Донецкой области погибли пятеро гражданских местных жителей.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о тяжелых боях на Донбассе: российские силы пытались вести наступательные действия в нескольких районах Донецкой области. Вооруженным Силам Украины удалось отразить большинство штурмов.

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