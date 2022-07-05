В Бахмуте военные РФ убили двух мирных жителей, четверо получили ранения — Донецкая ОВА 5 июля, 10:18 Российские военные обстреливают Донецкую область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник, 4 июля, российские оккупанты убили в Бахмуте двух мирных жителей, четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Россия убивает гражданских! За 4 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса — в Бахмуте. Еще 4 человека получили ранения», — написал он в Telegram.

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По его словам, в Константиновке медицинская помощь была оказана двум людям, раненым в Луганской области.

«Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан», — заявил он.

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