Били по домам и авто с гуманитаркой: в Донецкой области в результате российских обстрелов погибли восемь человек

В Донецкой области в результате российских обстрелов дронами и авиаударов в среду, 9 июля, погибли восемь человек, еще трое — получили ранения, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

В Родинском в результате атаки FPV-дронами погибли пять человек, уничтожены две гражданские машины.

Константиновка подверглась двум авиаударам, погибли три человека и один — ранен. В результате российского обстрела поврежден 21 частный дом, админздание и инфраструктурный объект.

Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Еще два человека ранены в Звановской громаде, где россияне ударили беспилотником по машине с гуманитарной помощью, пострадали водители.

Филашкин призвал жителей области эвакуироваться.

Ранее глава ОВА сообщил, что за 8 июля армия РФ убила трех жителей Донетчины: двух — в Белицком и одного — в Новом Донбассе.