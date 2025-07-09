Били по домам и авто с гуманитаркой: в Донецкой области в результате российских обстрелов погибли восемь человек

9 июля, 14:30
Поделиться:
Последствия российского обстрела Донецкой области, 9 июля 2025 года (Фото: Вадим Филашкин / Telegram)

Последствия российского обстрела Донецкой области, 9 июля 2025 года (Фото: Вадим Филашкин / Telegram)

В Донецкой области в результате российских обстрелов дронами и авиаударов в среду, 9 июля, погибли восемь человек, еще трое — получили ранения, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

В Родинском в результате атаки FPV-дронами погибли пять человек, уничтожены две гражданские машины.

Читайте также:
«Добро пожаловать в ад». Как украинские бойцы держат оборону Константиновки в условиях непрерывных ударов российских дронов — репортаж NYT

Константиновка подверглась двум авиаударам, погибли три человека и один — ранен. В результате российского обстрела поврежден 21 частный дом, админздание и инфраструктурный объект.

Реклама

Вадим Филашкин / Telegram
Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Еще два человека ранены в Звановской громаде, где россияне ударили беспилотником по машине с гуманитарной помощью, пострадали водители.

Филашкин призвал жителей области эвакуироваться.

Ранее глава ОВА сообщил, что за 8 июля армия РФ убила трех жителей Донетчины: двух — в Белицком и одного — в Новом Донбассе.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Донецкая область Война России против Украины Вадим Филашкин Константиновка Дроны Гуманитарная помощь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies