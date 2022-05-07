В Донецкой области за сутки войска РФ обстреляли 15 населенных пунктов, есть погибшие и раненые 7 мая, 10:11 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов Донецкой области (Фото:Нацполиция)

В Донецкой области за сутки 6 мая российские войска обстреляли 15 населенных пунктов, в результате чего погибли и ранены гражданские.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Отмечается, что за прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Северск, Торецк, Авдеевка, Марьинка, Святогорск, Зализное, Дружковка, Нью-Йорк, Пивничное, Дробышево, Рай-Александровка, Яровая, Дроновка, Свято-Покровское.

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Войска РФ обстреливали мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня, танков, тяжелой артиллерии. Повреждены, по меньшей мере, 44 гражданских объекта — жилые дома, хозяйственные постройки, объекты жизнеобеспечения.

Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что 6 мая в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донбасса — в Лимане. Еще три человека получили ранения. В настоящее время невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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