В Донецкой области в результате атак оккупантов за сутки погибли пять мирных жителей, 11 ранены — глава ОВА 22 мая, 23:06 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Бахмута, 17 мая (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В воскресенье, 22 мая, в Донецкой области из-за военных действий со стороны россиян погибли пять мирных жителей, еще 11 ранены.

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Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«За 22 мая россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двоих в Лимане, одного в Дачном, одного в Клиновом и одного в Авдеевке. Еще 11 человек получили ранения», — написал он.

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Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.

Кириленко отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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