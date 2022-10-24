«Могилы еще находят». В Донецкой области уже эксгумировали тела 131 погибшего — глава ОВА 24 октября, 16:55 Эксгумация тел в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В Донецкой области на сегодня, 24 октября, специалисты уже эксгумировали 131 тело погибшего. Но эта цифра будет увеличиваться, потому что могилы еще находят.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Медиацентре Украина — Укринформ.

Он рассказал, что все тела, которые специалистам удалось извлечь из-под земли, правоохранители зарегистрировали в рамках уголовных производств.

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«Проводятся соответствующие экспертизы, и, кроме того, исследуются факты выявленных застенков на территории Лиманской и Святогорской громад. Следователи установят все обстоятельства, при которых были замучены наши люди», — сказал Кириленко.

По его словам, сейчас удалось эксгумировать 131 тело, но эта цифра постоянно увеличивается, потому что места захоронения продолжают обнаруживать.

21 октября Кириленко заявил, что в Донецкой области освободили 43 населенных пункта в трех общинах, в семи из которых почти не осталось людей.