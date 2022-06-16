ВСУ сбили российский вертолет Ми-35М — видео

16 июня, 18:51
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После попадания ракеты вертолет упал на землю и взорвался (Фото:Скриншот видео Сухопутных войск ВСУ)

После попадания ракеты вертолет упал на землю и взорвался (Фото:Скриншот видео Сухопутных войск ВСУ)

В соцсетях появилось видео уничтожения украинскими военными российского вертолета Ми-35М.

Достоверно неизвестно, где и при каких обстоятельствах это произошло.


На странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook, утверждается, что обнародованные кадры были сняты 16 июня в Донецкой области, а вертолет был сбит ракетой, выпущенной бойцами теробороны.

Видео дня

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/366409232149767/
https://twitter.com/2uwmp/status/1537431095762776070

В то же время военнослужащий Максим Жорин утверждает, что вертолет был сбит бойцом Азова из Стингера в Запорожской области.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вертолет Война России против Украины Терроборона

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