ССО Украины уничтожили тактическую группу кадыровцев при попытке штурма в Донецкой области

11 апреля, 09:19
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В составе уничтоженного подразделения было немало участников массовых убийств мирного населения Сирии (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины)

В составе уничтоженного подразделения было немало участников массовых убийств мирного населения Сирии (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины)

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Силы спецопераций Украины уничтожили подразделение российских оккупантов при попытке штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области.

Как сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины, речь идет о 1-й батальонно-тактической группе 70-го полка 42-й мотострелковой дивизии и 58-й армии Южного округа РФ. Место дислокации этого подразделения — город Шали (Чечня).

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Командование Сил специальных операций ВС Украины
Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины
Командование Сил специальных операций ВС Украины
Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины

«Командир БТГр вместе со своим начальником штаба был ликвидирован при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины», — говорится в сообщении.

Командование Сил специальных операций ВС Украины
Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины
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В командовании ССО Украины отметили, что в составе уничтоженного подразделения было немало участников массовых убийств мирного населения Сирии.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Силы спецопераций Кадыровцы Война России против Украины

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