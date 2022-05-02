Десантники уничтожили группу российских спецназовцев из Сибири в Донецкой области
В Донецкой области уничтожили группу российских спецназовцев из Сибири (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
В районе поселка Ямполь Донецкой области подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожили группу российских спецназовцев из Сибири.
Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и опубликовало соответствующее видео.
В ролике показаны остатки бронетехники и личного состава 24-й отдельной бригады специального назначения главного управления (ранее известное как ГРУ) генерального штаба РФ.
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