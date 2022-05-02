Десантники уничтожили группу российских спецназовцев из Сибири в Донецкой области

2 мая, 11:02
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В Донецкой области уничтожили группу российских спецназовцев из Сибири (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Донецкой области уничтожили группу российских спецназовцев из Сибири (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В районе поселка Ямполь Донецкой области подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожили группу российских спецназовцев из Сибири.

Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и опубликовало соответствующее видео.

В ролике показаны остатки бронетехники и личного состава 24-й отдельной бригады специального назначения главного управления (ранее известное как ГРУ) генерального штаба РФ.

Видео дня
https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/videos/298895048947399/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Десантники Война России против Украины

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