В Донецкой области украинские военные уничтожили беспилотник МЧС России

30 апреля, 19:09
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Сбитый беспилотник оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ via Facebook)

Сбитый беспилотник оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ via Facebook)

Оккупанты начали использовать беспилотные летательные аппараты своего министерства по чрезвычайным ситуациям.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

«В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов Орлан-10», — говорится в сообщении.

Видео дня

На фото видно, что дрон принадлежит МЧС Российской Федерации.

«Видимо, совсем тяжело у оккупантов со своими беспилотниками. Ждем теперь в небе их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары с воздушными змеями», — подытожили украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/306146751698410
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область Беспилотник МЧС РФ Война России против Украины

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