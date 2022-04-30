В Донецкой области украинские военные уничтожили беспилотник МЧС России 30 апреля, 19:09 Цей матеріал також доступний українською Сбитый беспилотник оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ via Facebook)

Оккупанты начали использовать беспилотные летательные аппараты своего министерства по чрезвычайным ситуациям.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

«В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов Орлан-10», — говорится в сообщении.

Видео дня

На фото видно, что дрон принадлежит МЧС Российской Федерации.

«Видимо, совсем тяжело у оккупантов со своими беспилотниками. Ждем теперь в небе их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары с воздушными змеями», — подытожили украинские военные.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.