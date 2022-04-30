В Донецкой области украинские военные уничтожили беспилотник МЧС России
Сбитый беспилотник оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ via Facebook)
Оккупанты начали использовать беспилотные летательные аппараты своего министерства по чрезвычайным ситуациям.
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Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
«В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов Орлан-10», — говорится в сообщении.
На фото видно, что дрон принадлежит МЧС Российской Федерации.
«Видимо, совсем тяжело у оккупантов со своими беспилотниками. Ждем теперь в небе их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары с воздушными змеями», — подытожили украинские военные.
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