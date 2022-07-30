«Долетался». В Донецкой области украинские военные сбили вражеский самолет Су-25 30 июля, 10:16 Десантники сбили российский самолет Су-25 (Фото:Кадр видео Минобороны РФ)

В пятницу, 29 июля, украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Об этом сообщает 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада в Facebook.

«Очередной вражеский Су-25 „долетался“. Вчера, 29 июля, в Донецкой области Сечеславские десантники из ПЗРК Игла сбили бронированный штурмовик оккупантов», — говорится в сообщении.

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28 июля стало известно, что срочнику из Нацгвардии, который сбил уже семь воздушных целей, присвоили звание Героя Украины.

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