В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната
В Федоровке Донецкой области в результате взрыва светошумовой гранаты у мужчины оторвало кисть руки.
“63-летний житель Федоровки нашел боеприпас возле села и решил вместе с товарищем испытать его”, - сообщает пресс-служба полиции.
С тяжелыми травмами мужчину госпитализировали в больницу. Полиция квалифицировала инцидент по ст.15, ст.115 Уголовного кодекса Украины (несчастный случай). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.