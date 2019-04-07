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В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната

Вчера, 22:16
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В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната - фото

Нацполиция

Мужчине гранатой оторвало руку

В Федоровке Донецкой области в результате взрыва светошумовой гранаты у мужчины оторвало кисть руки.

“63-летний житель Федоровки нашел боеприпас возле села и решил вместе с товарищем испытать его”, - сообщает пресс-служба полиции.

С тяжелыми травмами мужчину госпитализировали в больницу. Полиция квалифицировала инцидент по ст.15, ст.115 Уголовного кодекса Украины (несчастный случай). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Теги:   Донецкая область

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