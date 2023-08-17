В Донецкой области судью, которая приняла решение в интересах городского головы, оштрафовали на 3400 грн 17 августа, 19:07 Город Доброполье (Фото:Darina777−08 / wikipedia)

В Донецкой области судью Добропольского районного суда, которая приняла решение в интересах городского головы, признали виновной и оштрафовали на 3400 грн.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Так, в мае 2021 года судья рассмотрела уголовное производство и вынесла оправдательный приговор для медсестры, которая обвинялась в подлоге и выдаче официального документа (ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Видео дня

Речь идет о медработнице, которая в 2017 году составила и выдала тогдашнему мэру лист временной нетрудоспособности. Она отметила якобы его пребывание на амбулаторном лечении в медучреждении города, но в это время он был в оккупированном Крыму.

В прокуратуре говорят, что судья приняла решение в условиях реального конфликта интересов, ведь она более 15 лет поддерживает дружеские отношения с бывшим мером Доброполья.

Составленный административный протокол против нее рассматривался Дружковским городским судом. Нарушительница не согласилась с его решением и подала жалобу. Днепровский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Судью признали виновной в принятии решения в условиях реального конфликта интересов (ч. 2 ст. 172−7 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

В прокуратуре говорят, что готовят жалобу в Высший совет правосудия о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности. Так, ей может грозить увольнение с должности.