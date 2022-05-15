Ранены 13. Сегодня в Донецкой области погибли три человека

15 мая, 21:37
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Гражданский с ампутированной ступней в больнице Бахмута, 6 мая (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Гражданский с ампутированной ступней в больнице Бахмута, 6 мая (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

За воскресенье, 15 мая, в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли трое мирных жителя, 13 человек были ранены.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Павел Кириленко.

«За 15 мая россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Дробышево и 1 в Торецке. Еще 13 человек получили ранения», — написал он.

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Также, по словам Кириленко, сегодня удалось уточнить информацию о 3 гражданских погибших ранее: 2 в Северске и 1 в Свободном Поле.

«Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 3 гражданским, которые были ранены в Луганской области», — добавил он.

Глава Донецкой ОВА добавил, что точное число жертв в Мариуполе и Волновахе сейчас установить невозможно.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Донецкая область Российско-украинская война

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