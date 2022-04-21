Выстрелом из Stinger. В Донецкой области десантники сбили российский самолет Су-25
Самолет сбили выстрелом из Stinger (Фото:25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада)
Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады сбили российский самолет Су-25.
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Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
Отмечается, что самолет был сбит выстрелом из ПЗРК Stinger в Донецкой области.
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