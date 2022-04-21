Выстрелом из Stinger. В Донецкой области десантники сбили российский самолет Су-25

21 апреля, 15:17
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Самолет сбили выстрелом из Stinger (Фото:25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада)

Самолет сбили выстрелом из Stinger (Фото:25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада)

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Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады сбили российский самолет Су-25.

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Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что самолет был сбит выстрелом из ПЗРК Stinger в Донецкой области.

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https://www.facebook.com/dshv25opdbr/posts/1945220292319735
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Десантники Су-25 Самолеты Война России против Украины

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