«Впервые в истории этой войны». Украинские бойцы зафиксировали уничтожение новейшего российского дрона Князь Вещий Олег — видео
Новейший российский дрон сбили в небе Лиманщины (Фото: 63 бригада Сталеві леви / Telegram)
В Донецкой области украинские защитники уничтожили редкий российский беспилотник Князь Вещий Олег.
Соответствующее видео во вторник, 4 ноября, опубликовали в Telegram-канале 63 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины (63 ОМБр ВСУ).
«Впервые в истории этой войны зафиксировано уничтожение новейшего разведывательного дрона россиян со странным названием Князь Вещий Олег», — говорится в описании к видео.
В бригаде отметили, что название вражеского дрона свидетельствует об очередной попытке РФ украсть украинскую историю.
Об особенностях нового вражеского дрона пока неизвестно.
«Но зенитчики 63 бригады доказали, что это не вундервафля», — отметили в 63 ОМБр, добавив, что продолжат уничтожать любой вражеский «хлам, который залетает в небо Лиманщины».
В феврале Служба внешней разведки Эстонии сообщила, что Россия создала 48 научно-производственных центров по всей стране для разработки беспилотников, поскольку считает развитие военных беспилотных технологий приоритетным, а западные компоненты для БПЛА получает благодаря Китаю.
В июле издание Defense News писало, что Россия выделяет сотни миллиардов рублей на поддержку и развитие производства БпЛА, а работают над этим 900 компаний, большинство из которых (70%) — малый и средний бизнес.
8 октября издание Милитарный отметило, что РФ продемонстрировала испытания нового дрона-перехватчика, при создании которого оккупанты могли скопировать украинские технологические разработки.
28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ударные российские беспилотники типа Shahed иногда стали более опасными, чем баллистические ракеты.