Соответствующее видео во вторник, 4 ноября, опубликовали в Telegram-канале 63 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины (63 ОМБр ВСУ).

«Впервые в истории этой войны зафиксировано уничтожение новейшего разведывательного дрона россиян со странным названием Князь Вещий Олег», — говорится в описании к видео.

В бригаде отметили, что название вражеского дрона свидетельствует об очередной попытке РФ украсть украинскую историю.

Об особенностях нового вражеского дрона пока неизвестно.

«Но зенитчики 63 бригады доказали, что это не вундервафля», — отметили в 63 ОМБр, добавив, что продолжат уничтожать любой вражеский «хлам, который залетает в небо Лиманщины».

В феврале Служба внешней разведки Эстонии сообщила, что Россия создала 48 научно-производственных центров по всей стране для разработки беспилотников, поскольку считает развитие военных беспилотных технологий приоритетным, а западные компоненты для БПЛА получает благодаря Китаю.

В июле издание Defense News писало, что Россия выделяет сотни миллиардов рублей на поддержку и развитие производства БпЛА, а работают над этим 900 компаний, большинство из которых (70%) — малый и средний бизнес.

8 октября издание Милитарный отметило, что РФ продемонстрировала испытания нового дрона-перехватчика, при создании которого оккупанты могли скопировать украинские технологические разработки.

28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ударные российские беспилотники типа Shahed иногда стали более опасными, чем баллистические ракеты.