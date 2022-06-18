Российские войска за сутки убили одного жителя Донецкой области, 11 ранены

18 июня, 23:59
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Разрушения в Донецкой области после обстрелов российских войск (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Разрушения в Донецкой области после обстрелов российских войск (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой военной областной администрации Павел Кириленко сообщил, что за последние сутки российские войска убили в области одного мирного жителя.

Погибший мирный житель проживал в Райгородке. Еще 11 человек были ранены.

Также в Бахмуте зарегистрированы один раненый и один погибший, которые получили травмы на территории Луганской области.

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Кириленко напомнил, что в данное время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Напомним, за последние трое суток во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей было уничтожено минимум семь вражеских складов с боеприпасами.

https://www.youtube.com/watch?v=mabU_hou88c
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины

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