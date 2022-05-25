В Донецкой области российские военные убили 12 мирных жителей — ОВА

25 мая, 01:16
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Российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

За день 24 мая в Донецкой области российские преступники убили 12 мирных жителей.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

«За 24 мая россияне убили 12 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 2 в Авдеевке, 2 в Райгородке, 1 в Лимане, 1 в Николаевке и 1 в Калинове. Еще 10 человек получили ранения», — написал Кириленко.

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Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

Ранее, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты пытаются занять центр Лимана, ситуация в городе очень тяжелая.

Также, российские оккупанты возобновляют наступательные действия на Харьковском и Славянском направлениях. Для этого они проводят разведку, а на отдельных участках производят обстрелы.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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