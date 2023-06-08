В Донецкой области российские оккупанты убили целую семью и ранили четырех детей 8 июня, 13:18 Российские оккупанты ударили по Украинску (Фото:t.me/pgo_gov_ua)

В результате обстрела россиянами Украинска, Донецкой области погибла целая семья и ранены еще четверо детей, сообщил Офис генпрокурора в Telegram в четверг, 8 июня.

По данным следствия, в среду, 7 июня, около 19:45, жилые кварталы г. Украинская подверглись, вероятно, артиллерийскому обстрелу.

В результате атаки погибла целая семья — дедушка, его сын и четырехлетний внук. Еще две девочки и двое мальчиков, в возрасте трех, четырех, девяти и 13 лет, получили минно-взрывные травмы и другие телесные повреждения.

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Кроме того, на месте происшествия оказана медицинская помощь раненому 27-летнему мужчине.

Окончательное количество жертв устанавливается.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Вечером в среду, 7 июня, российские оккупанты из артиллерии обстреляли жилые кварталы Украинска в Донецкой области.