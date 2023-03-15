В Донецкой области россияне потеряли около трех рот за сутки. Пять раз пытались штурмовать позиции ВСУ — Силы обороны 15 марта, 12:20 Украинский военный возле Бахмута Донецкой области, 10 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

Российские оккупанты за ночь пытались пять раз штурмовать позиции украинских военных в Донецкой области на Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сказал в эфире телемарафона в среду, 15 марта.

«За минувшие сутки враг понес значительные потери в живой силе — это около трех рот личного состава убитыми и ранеными и было уничтожено достаточно большое количество техники и беспилотников», — рассказал он.

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По словам Дмитрашковского, РФ завезла тысячу военных в поселок Ялта Донецкой области и разместила их на базе отдыха. оккупанты закрепляются — перекрыли улицы, проверяют у людей телефоны, потому что «боятся утечки информации». Дмитрашковский объяснил, что это панические действия россиян, и Силы обороны в ближайшее время ждут «лучших результатов».

Он заявил, что оккупационные войска совершают все меньше штурмов украинских позиций и потеряли свой наступательный потенциал. В то же время на Запорожском направлении россияне укрепляются, обстреливают позиции ВСУ и населенные пункты.