В Донецкой области россияне нанесли удар по Торецку, в результате обстрела женщине ранило ноги — видео

13 мая, 16:27
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Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Вчера, 12 мая, россияне нанесли удар по Торецку, что в Донецкой области. Разрушения получили пять домов, гаражи и магазин. У магазина под шквал осколков попала 55-летняя местная жительница.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Facebook .

Как сообщают полицейские и спасатели в составе группы парамедиков, первыми прибывшие на место происшествия, металл прошил ноги пострадавшей.
Видео дня

Парамедики оказали женщине с перебитыми металлом ногами первую помощь. Правоохранители наложили специальные турникеты, остановив кровотечение и перевязали раны.

«При этом успокаивали пострадавшую, которая в этот момент волновалась: «А как же мои козочки без меня?», — пишут в Нацполиции.

Раненую женщину передали врачам.

https://www.youtube.com/embed/foPuAmSy-IQ
Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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