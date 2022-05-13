В Донецкой области россияне нанесли удар по Торецку, в результате обстрела женщине ранило ноги — видео
Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Вчера, 12 мая, россияне нанесли удар по Торецку, что в Донецкой области. Разрушения получили пять домов, гаражи и магазин. У магазина под шквал осколков попала 55-летняя местная жительница.
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Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Facebook .
Парамедики оказали женщине с перебитыми металлом ногами первую помощь. Правоохранители наложили специальные турникеты, остановив кровотечение и перевязали раны.
«При этом успокаивали пострадавшую, которая в этот момент волновалась: «А как же мои козочки без меня?», — пишут в Нацполиции.
Раненую женщину передали врачам.
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