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В Донецкой области разоблачили контрафакт алкоголя на 1 млн долларов

Сегодня, 03:49
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ООС via Facebook

Общая сумма изъятого оборудования и товарно-материальных ценностей - около 1 млн долларов

Правоохранители Объединенных сил обнаружили в городах Бахмуте и Краматорске Донецкой области контрафактную алкогольную продукцию на сумму более 28 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"В течение ноября 2018 - января 2019 годов была разоблачена преступная схема противоправного изготовления и дальнейшей реализации на территории разных областей Украины, а также перемещение при содействии в настоящее время не установленных лиц через линию разграничения фальсифицированных алкогольных изделий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения санкционированных обысков складских помещений в Бахмуте и Краматорске 1 декабря 2019 года были обнаружены и изъяты принадлежности (линия) по розливу и упаковке фальсифицированных алкогольных изделий.

"Выявлены 1347 театрапаков емкостью по 10 л каждый (13470 л) готовой продукции - фальсифицированного алкоголя, более 20,5 тонн этилового спирта, свыше 20 тыс. марок акцизного налога Украины и другие принадлежности по изготовлению и упаковке фальсифицированного алкоголя", - уточнили правоохранители.

Общая сумма изъятого оборудования и товарно-материальных ценностей составляет около одного миллиона долларов.

"В настоящее время проводятся следственные (оперативные) мероприятия с целью установления всех причастных лиц, в т.ч. военнослужащих ВСУ и правоохранительных органов, которые имеют отношение к вышеуказанной преступной схеме и осуществляли ее" крышевание", - отмечают в ООС.

Теги:   ООС Алкоголь Контрафакт Донецкая область

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