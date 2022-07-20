«Мотивы некоторых из них известны». Правоохранители проверяют жителей Донецкой области, которые отказываются от эвакуации и лояльны к врагу

20 июля, 16:04
Украинские военнослужащие проверяют остатки российской ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военнослужащие проверяют остатки российской ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Правоохранители занимаются жителями Донецкой области, которые не хотят эвакуироваться и лояльно относятся к российским оккупантам.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

"Есть факторы тех, кто не хочет выезжать и лояльно относится к врагу, но этим мы также занимаемся и занимаются правоохранительные органы. Мотивы некоторых из них нам известны», – сказал он.

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По его словам, в течение суток эвакуируются 300-350 человек.

«Эвакуация продолжается. Я не могу назвать сейчас высокие темпы, 300-350 человек в сутки эвакуируются», - сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=RgUhwMxfKdQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донецкая область Эвакуация Война России против Украины

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