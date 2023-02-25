Завербовали через Одноклассники. В Донецкой области задержали информатора РФ, который наводил вражескую артиллерию на позиции ВСУ 25 февраля, 16:49 Информатор РФ, задержанный правоохранителями (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности задержала информатора разведывательного подразделения российской оккупационной армии, собиравшего разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на территории Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Отмечается, что среди основных задач приспешника врага была разведка мест базирования подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.

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Именно по его координатам оккупанты совершали артиллерийские обстрелы боевых позиций украинских защитников.

Правоохранители задержали злоумышленника во время очередного сеанса связи с куратором.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Мирнограда, который раньше проходил срочную службу в рядах артиллерийских подразделений и обладал соответствующими навыками и знаниями.

В поле зрения российской военной разведки попал из-за своей деструктивной активности в запрещенных соцсетях, где распространял прокремлевские сообщения.

После начала полномасштабного вторжения представитель разведывательного подразделения оккупационных войск через Одноклассники привлек правонарушителя к сбору информации военного характера.

Кроме корректировки вражеского огня лицо по собственной инициативе собирало дополнительные данные о перемещении войск, расположении рядом с целями противника гражданских и инфраструктурных объектов, а также рекомендовало, куда именно желательно попасть.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с агрессором.

В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.