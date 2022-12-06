В Донецкой области пограничники уничтожили оккупантов, возводивших укрепления — видео

6 декабря, 15:10
Поделиться:
ВСУ (Фото:Valentyn Огиренко / REUTERS)

ВСУ (Фото:Valentyn Огиренко / REUTERS)

В Донецкой области пограничники и бригада Черных запорожцев уничтожили инженерную группу оккупантов, которая прибыла строить укрепления.

Об этом ГПСУ сообщает в Telegram.

«Благодаря координатам аэроразведки 72-й отдельной механизированной бригады минометное подразделение пограничников выполнило огневую задачу. Точные прилеты 120-мм мин уничтожили инженерную технику и личный состав», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/Ii0cqXIowWk
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Госпогранслужба Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X