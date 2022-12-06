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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

«Благодаря координатам аэроразведки 72-й отдельной механизированной бригады минометное подразделение пограничников выполнило огневую задачу. Точные прилеты 120-мм мин уничтожили инженерную технику и личный состав», — говорится в сообщении.

Об этом ГПСУ сообщает в Telegram.

В Донецкой области пограничники и бригада Черных запорожцев уничтожили инженерную группу оккупантов, которая прибыла строить укрепления.

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