В Донецкой области пограничники уничтожили наблюдательный пункт с россиянами

26 ноября, 12:39
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Украинские военные (Фото:ГПСУ via Telegram)

Украинские военные (Фото:ГПСУ via Telegram)

Пограничники в Донецкой области из минометов уничтожили вражеский наблюдательный пункт и российских военных.

Об этом ГПСУ сообщает в Telegram.

«Воины одной из бригад разведали расположение наблюдательного пункта оккупантов. Пограничная боевая группа со 120-мм минометами получила приказ огневого поражения врага. Минометным огнем была уничтожена позиция и двое оккупантов», — говорится в сообщении.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Война России против Украины

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