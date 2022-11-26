В Донецкой области пограничники уничтожили наблюдательный пункт с россиянами 26 ноября, 12:39 Украинские военные (Фото:ГПСУ via Telegram)

Пограничники в Донецкой области из минометов уничтожили вражеский наблюдательный пункт и российских военных.



Об этом ГПСУ сообщает в Telegram.

«Воины одной из бригад разведали расположение наблюдательного пункта оккупантов. Пограничная боевая группа со 120-мм минометами получила приказ огневого поражения врага. Минометным огнем была уничтожена позиция и двое оккупантов», — говорится в сообщении.

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