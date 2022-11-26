В Донецкой области пограничники уничтожили наблюдательный пункт с россиянами
Украинские военные (Фото:ГПСУ via Telegram)
Пограничники в Донецкой области из минометов уничтожили вражеский наблюдательный пункт и российских военных.
Об этом ГПСУ сообщает в Telegram.
«Воины одной из бригад разведали расположение наблюдательного пункта оккупантов. Пограничная боевая группа со 120-мм минометами получила приказ огневого поражения врага. Минометным огнем была уничтожена позиция и двое оккупантов», — говорится в сообщении.