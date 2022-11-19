В Донецкой области пограничники сбили российский квадрокоптер — фото

19 ноября, 19:51
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Беспилотник сбили из антидронового ружья (Фото:Госпогранслужба Украины)

Беспилотник сбили из антидронового ружья (Фото:Госпогранслужба Украины)

Украинские защитники из антидронового ружья сбили вражеский квадрокоптер в Донецкой области.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

«Оператору удалось заглушить сигналы и связь дрона. По БПЛА, потерявшему ориентацию в пространстве и повисшему в воздухе, открыли огонь из стрелкового оружия. Метким выстрелом вражеская „птица“ была сбита», — говорится в сообщении.

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https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid02qkHLLrTCxRqrhgb1X9khYdRAgo7UZ6cJNTwDygAFurrbXz7VRet864Ykit3e1oXul
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Дроны

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