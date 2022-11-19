В Донецкой области пограничники сбили российский квадрокоптер — фото
Беспилотник сбили из антидронового ружья (Фото:Госпогранслужба Украины)
Украинские защитники из антидронового ружья сбили вражеский квадрокоптер в Донецкой области.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.
«Оператору удалось заглушить сигналы и связь дрона. По БПЛА, потерявшему ориентацию в пространстве и повисшему в воздухе, открыли огонь из стрелкового оружия. Метким выстрелом вражеская „птица“ была сбита», — говорится в сообщении.