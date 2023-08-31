Разбились два Ми-8. В ВСУ раскрыли детали об авиакатастрофе в Донецкой области, в которой могли погибнуть шесть украинских пилотов 31 августа, 10:31 Вертолеты защитников Украины (иллюстративное фото) (Фото:18 отдельная бригада армейской авиации/Facebook)

Во время боевого задания в Донецкой области разбились два украинских вертолета Ми-8. Информация о шести погибших пилотах предварительная, ее уточняют.

Об этом начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, авиакатастрофа произошла в Краматорском районе, но в результате чего пока не выяснили. Есть данные, что в это время российский истребитель Су-35 взлетел, а украинские вертолеты заходили на посадку — это делают для того, чтобы обезопасить себя от возможного поражения, рассказал Евлаш.

Видео дня

«Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевом задании. Во время того, как они выполняли задание, в воздухе был вражеский истребитель Су-35», — сказал он.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства того, что именно стало причиной трагедии.

Накануне спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита сообщил о гибели шестерых пилотов 29 августа во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении. По его словам, все погибшие имели офицерские звания: один из них — родом из Полтавской области, остальные — из других регионов Украины.

Читайте также: В Киеве попрощались с погибшим в авиакатастрофе пилотом Джусом

25 августа в Житомирской области произошла еще одна авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков — Андрей Пильщиков (Джус), Вячеслав Минка и Сергей Проказин — погибли. Они были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр.

Сейчас продолжается расследование трагедии. ГБР начало уголовное производство по факту авиакатастрофы. Следствие рассматривает три версии: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов.