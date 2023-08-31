Крушение вертолетов Ми-8 под Краматорском. ГБР будет изучать версию диверсии или поражения россиянами

31 августа, 13:18
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В Краматорском районе произошла авиакатастрофа двух украинских вертолетов Ми-8 (Фото:ГБР)

В Краматорском районе произошла авиакатастрофа двух украинских вертолетов Ми-8 (Фото:ГБР)

Государственное бюро расследований официально сообщило, что расследует крушение двух боевых вертолетов Ми-8 в Донецкой области, в результате которого погибли шесть бойцов ВСУ.

Об этом ГБР заявило в четверг, 31 августа.

Там подчеркнули, что особое внимание уделят изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будут изучать версию диверсии или их поражения россиянами.

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«Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев. В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия», — рассказали в Бюро.

Предварительная квалификация — нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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29 августа в Краматорском районе разбились два украинских вертолета Ми-8. Спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита сообщил о гибели шестерых пилотов во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении. По его словам, все погибшие имели офицерские звания: один из них — родом из Полтавской области, остальные — из других регионов Украины.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Пилоты Государственное бюро расследований (ГБР)

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