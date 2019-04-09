В Донецкой области подорвалась группа пиротехников: есть погибший и раненые
В Донецкой области при разминировании территории возле насосной станции погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще двое - ранены.
Инцидент произошел утром около села Зайцево вблизи водопровода насосной
станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона), сообщает пресс-служба ГСЧС.
В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов О.Л., ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д.Г. и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный Е.А.
Сейчас пиротехников эвакуируют из серой зоны.