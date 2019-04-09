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В Донецкой области подорвалась группа пиротехников: есть погибший и раненые

Сегодня, 11:46
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В Донецкой области подорвалась группа пиротехников: есть погибший и раненые - фото

ГСЧС Украины / Facebook

Инцидент произошел утром около села Зайцево

В Донецкой области при разминировании территории возле насосной станции погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще двое - ранены.

Инцидент произошел утром около села Зайцево вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона), сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов О.Л., ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д.Г. и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный Е.А.

Сейчас пиротехников эвакуируют из серой зоны.

Теги:   Донецкая область Зайцево ГСЧС

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