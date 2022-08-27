Сжигают тела вместе с подбитой техникой. В Донецкой области проводят «утилизацию» оккупантов — СтратКом
Убитые российские военные (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)
Убитых российских военных в Донецкой области оккупанты не хоронят, а сжигают. Вместе с телами горит и подбитая техника.
Об этом сообщает пресс-служба Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
Из-за плохо организованной эвакуации раненых и убитых, военнослужащим России приходится утилизировать своих погибших товарищей на месте. Погибших бойцов сжигают вместе с подбитой техникой.
Как отмечают в СтратКоме, уже известно о подобных случаях на Славянском направлении в Донецкой области.
Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли 46,5 тыс. личного состава.
За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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