В Донецкой области оккупанты запретили детям выходить на улицу без сопровождения — советник мэра Мариуполя

8 ноября, 17:08
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Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На временно оккупированной части Донецкой области российские оккупанты запретили детям находиться на улице без родителей или опекунов.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, дети до семи лет не могут играть на улице круглосуточно, с 7 до 14 – с 21:00 до 06:00, а с 14 до 18 лет – с 22:00 до 06:00.

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«Знаете почему? Потому что, по мнению оккупационных властей, ребенок не может самостоятельно находиться в «социально опасных местах»… Оккупированная Донецкая область обственно как и территория России) на сегодняшний день социально опасное место. Не только для детей», - добавил Андрющенко.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Дети Война России против Украины

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