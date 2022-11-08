В Донецкой области оккупанты запретили детям выходить на улицу без сопровождения — советник мэра Мариуполя 8 ноября, 17:08 Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На временно оккупированной части Донецкой области российские оккупанты запретили детям находиться на улице без родителей или опекунов.



Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, дети до семи лет не могут играть на улице круглосуточно, с 7 до 14 – с 21:00 до 06:00, а с 14 до 18 лет – с 22:00 до 06:00.



Видео дня

«Знаете почему? Потому что, по мнению оккупационных властей, ребенок не может самостоятельно находиться в «социально опасных местах»… Оккупированная Донецкая область (собственно как и территория России) на сегодняшний день социально опасное место. Не только для детей», - добавил Андрющенко.

