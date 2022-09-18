В Донецкой области оккупанты за сутки убили пятерых мирных жителей, еще 18 ранены

18 сентября, 08:57
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Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

За сутки, 17 сентября, российские военные убили пятерых гражданских в Донецкой области. Еще 18 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Отмечено, что от обстрелов оккупантов погибли два человека в Бахмуте, два в Угледаре и один в Георгиевке.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области погибли 858 человек, 2153 — получили ранения. Точное количество погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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