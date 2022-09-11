В Донецкой области оккупанты за сутки убили десять мирных жителей, еще 19 ранены

11 сентября, 09:07
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Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

За сутки, 10 сентября, российские военные убили десять гражданских в Донецкой области. Еще 19 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Отмечено, что от обстрелов оккупантов погибли четыре человека в Покровске, трое в Красногоровке, двое в Бахмуте и один человек в Райгородке.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области погиб 831 человек, 2072 — получили ранения. Точное количество погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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