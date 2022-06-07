Вербуют в камеры пыток. В Донецкой области оккупанты вербуют людей работать в фильтрационные лагеря — фото

7 июня, 11:48
Цей матеріал також доступний українською
Мариуполь, 20 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, 20 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Донецкой области российские военные вербуют рабочих в фильтрационные лагеря посредством рассылки сообщений абонентам оккупационного мобильного оператора Феникс.

Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Абоненты оккупационного мобильного оператора Феникс в Мариуполе в последние дни получат такую рассылку от так называемого минюста днр. Оккупанты вербуют рабочих в концентрационные фильтрационные лагеря», - сообщил Андрющенко.

Видео дня

Также советник мэра опубликовал скиншоты сообщений, в которых приглашают идти в Волновахске, Енакиевскую и Макеевскую исправительные колонии, а также в Донецкий следственный изолятор. Там обещают людям «достойную заработную плату и полный соцпакет»

В захваченном Мариуполе есть риск распространения холеры, заявил главный санврач Украины Игорь Кузин.

Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X