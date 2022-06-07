Вербуют в камеры пыток. В Донецкой области оккупанты вербуют людей работать в фильтрационные лагеря — фото 7 июня, 11:48 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, 20 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Донецкой области российские военные вербуют рабочих в фильтрационные лагеря посредством рассылки сообщений абонентам оккупационного мобильного оператора Феникс.

Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Абоненты оккупационного мобильного оператора Феникс в Мариуполе в последние дни получат такую рассылку от так называемого минюста днр. Оккупанты вербуют рабочих в концентрационные фильтрационные лагеря», - сообщил Андрющенко.



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Также советник мэра опубликовал скиншоты сообщений, в которых приглашают идти в Волновахске, Енакиевскую и Макеевскую исправительные колонии, а также в Донецкий следственный изолятор. Там обещают людям «достойную заработную плату и полный соцпакет»



В захваченном Мариуполе есть риск распространения холеры, заявил главный санврач Украины Игорь Кузин.

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